Casal é flagrado com maconha e cocaína escondidas em carro

Marques dos Santos, de 44 anos, e a sua companheira Betiana Nunes Baião, 40, foram flagrados com tabletes de maconha e uma porção de cocaína escondidos no carro em que estavam, no domingo, 14, na BR-324, trecho do município de Feira de Santana (distante 109 km de Salvador).

As drogas estavam embaixo do forro da porta e do banco traseiro do carro, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Uma adolescente de 16 anos, que também se encontrava no veículo, foi ouvida e, em seguida, liberada.

O comandante da Cipe Litoral Norte, tenente-coronel Ricardo Matos, informou à SSP que, em depoimento, Betiana confessou que um homem não identificado lhe ofereceu R$ 1 mil para fazer o transporte da maconha e da cocaína, que seriam negociadas na cidade de Serrinha.

O casal foi recolhido no Complexo Policial de Sobradinho e será encaminhado para audiência de custódia.

