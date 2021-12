Casal é expulso de restaurante por racismo em Porto Seguro

O dono de um restaurante em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, expulsou um casal de turistas de Belo Horizonte (Minas Gerais) que fez comentários racistas sobre um dos funcionários do estabelecimento. O caso aconteceu no sábado, 23, e veio a público depois que Roberto Mancini, proprietário, divulgou o caso nas redes sociais.

Ao Portal A TARDE, Mancini revelou que não foi a primeira vez o que o casal esteve lá e discriminou um de seus funcionários. "Em janeiro eles também estiveram aqui. O homem falou 'vamos ver se esse baiano preguiçoso consegue me atender'", relatou. Como o restaurante estava fechado, o casal não foi atendido.

"No sábado ele apareceu aqui de novo e mais uma vez com sua arrogância maltratou meu funcionário. Falou sobre a cor da pele dele e repetiu a questão de baiano ser preguiçoso", completou o dono do restaurante, que é italiano.

Mancini contou ainda que o funcionário relatou o caso a ele, que foi falar com o turista, "perguntei se ele falou sério ou estava brincando, a reposta foi uma risada. Diante disso, pedi que terminasse de beber a cerveja e saísse do meu restaurante; e que não precisava pagar nada". O empresário ainda fez uma observação: "o mais estranho é que a mulher dele não é branca e apoiava essa atitude".

O empresário que está no Brasil há dois anos ficou contente com a repercussão do caso, pois muitas pessoas o estão parabenizando pela atitude. "Só fiz o que achava certo. As pessoas estão me apoiando, mas espero que tenham a mesma atitude que tive", disse, e emendou: "na minha casa não posso aceitar isso, todos ali trabalham comigo desde o começo, não posso deixar isso acontecer", concluiu.

Mancini falou ainda que o funcionário pensou em chamar a polícia. "Ele me agradeceu, chorou muito e disse que ia chamar a polícia, mas não o fez", comentou.

