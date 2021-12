Casal é executado dentro de barraco em Buerarema

Um casal foi morto a tiros dentro de barraco na madrugada desta sexta-feira, 14, em uma região conhecida como Sururu, em Buerarema (a 450 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Verdinho Notícias, Lucas Silva Santos e uma adolescente possuíam golpes de facadas no corpo. A dupla execução pode ter sido motivada por guerra entre facções.

Ainda segundo o site, homens armados invadiram a casa e executaram as vítimas friamente. De acordo com relatos de moradores, a mãe da adolescente seria de Itabuna e estaria presa no presidio de Jequié.

A Políca Militar foi acionada e isolou a área do crime. Um cachorro que estava em meio aos corpos, do casal, impedia a aproximação dos policiais.

Os corpos foram encaminhados para Itabuna, por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil investiga o caso.

