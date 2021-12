Casal é encontrado morto em motel em Barreiras

Um casal foi encontrado morto dentro de um quarto de motel na noite de quinta-feira, 23, em Barreiras, no oeste da Bahia. Ambos foram encontrados com fita de lacre amarrada no pescoço.

Segundo o site Barreiras Notícias, o corpo da mulher foi encontrado na cama e o do homem no chão. A suspeita inicial é que o homem tenha matado a mulher e depois se matado.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, que identificaram o casal como Isac dos Santos, 27, natural de Planaltina (GO), e Kaelma de Souza, 21, de Barreiras.

