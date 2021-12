Casal é detido suspeito de envenenar família em Maragogipe

Elisângela Almeida de Oliveira e seu companheiro, Valci Boaventura Soares, foram presos na tarde desta quinta-feira, 11, suspeitos de envenenar uma família na cidade de Maragogipe (a 233 km de Salvador), no recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas (Adriane Ribeiro e as duas filhas Greicy Kelly e Ruth Santos) foram envenenadas por meio de um inseticida de uso agrícola. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O casal estava em casa, na cidade de Conceição da Feira, quando teve o mandado de prisão temporária cumprido. A população de Maragogipe chegou a cercar a delegacia em protesto, mas os portões da unidade policial foram fechados.

As investigações apontam que eles estavam coagindo testemunhas para que não fornecessem informações, e destruindo provas que poderiam revelar o envolvimento deles nos crimes.

Mãe e filhas morreram em um intervalo de 15 dias, entre o final de julho e o início de agosto, depois de apresentarem mal-estar com os mesmos sintomas. O cachorro de estimação das vítimas também morreu.

O pai das crianças, identificado como Jefferson Brandão, é o único sobrevivente.

