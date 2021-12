Casal é detido com armas de fabricação checa e croata em Conquista

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde deste domingo, 1º, portando 36 pistolas calibre 9 milímetros, 2 mil munições do mesmo calibre, 74 carregadores e quase 50 quilos de crack. As armas eram de origem checa e croata e foram encontradas em Vitória da Conquista (a 518 km de Salvador).

Segundo informações da PRF, a dupla estava em uma carreta com placas do Paraná e era conduzida por um homem de 33 anos. Ele declarou ser comerciante e disse aos agentes que havia recebido a carga na cidade paranaense de Medianeira.

O material seria destinado a Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, pelo valor de R$ 10 mil.

A carga ilícita e os presos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista.

