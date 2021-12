Casal é detido com 40 quilos de maconha em Cândido Sales

Um casal foi flagrado com 40 quilos de maconha, nesta segunda-feira, 4, por investigadores da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), com sede em Vitória da Conquista. Valmir Silva e Silva, e sua namorada, uma adolescente de 17 anos, foram surpreendidos quando pegavam uma mala no guarda-volumes do terminal rodoviário de Cândido Sales (distante 598 quilômetros de Salvador), informou a Polícia Civil, nesta terça-feira, 5.

A polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o casal saíra de Cândido Sales com destino a Porto Seguro, no extremo sul do estado. Os investigadores aguardaram Valmir e a adolescente buscarem a mala e realizaram a abordagem quando a dupla tentava embarcar com o material. Foram encontrados 19 tabletes com a droga.

O casal foi conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), em Conquista, onde Valmir foi autuado em flagrante por tráfico. A garota deverá ser encaminhada ao Ministério Público. A polícia busca agora identificar o fornecedor e o responsável que receberia os 40 quilos de maconha, em Porto Seguro.

