Casal e criança ficam feridos em capotamento na BR-242

Marcelo Tavares Nunes, de 25 anos, Jaciara Rodrigues Dias, 28, além da filha deles, de 2 anos, ficaram feridos em um capotamento na tarde deste domingo, 3, na BR-242, entre os municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras no Oeste do estado.

De acordo com testemunhas, Jaciara, que conduzia o automóvel, tentou desviar de um carro que vinha forçando uma ultrapassagem. Ao subir no acostamento e tentar retornar a via, perdeu o controle e capotou o veículo. Ela está em estado grave no Hospital do Oeste, em Barreiras (a 855 Km de Salvador). Marcelo e a criança tiveram ferimentos leves.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do Km 831 em um trecho de zona rural. Eles estavam no estado do Piauí e voltavam para Brasília, no Distrito Federal, após as festas de final de ano.

