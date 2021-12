Casal e bebê de 2 anos ficam feridos após acidente na BR-101

Três pessoas ficaram feridas (entre elas, um bebê de dois anos) após o caminhão que estavam tombar na BR-101, entre as cidades de Itamaraju e Teixeira de Freitas, na noite desta quarta-feira, 15.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, que transportava carga de mamão e tinha placa da cidade de Curitiba, perdeu o controle da direção em uma curva no KM 817 da rodovia. Testemunhas que estavam no local informaram à PRF que eles resgataram as vítimas do interior do caminhão logo após o acidente.

Além do motorista e do bebê, uma mulher também estava no veículo. Eles receberam os primeiros socorros no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). Depois, as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Itamaraju. Os três tiveram apenas ferimentos leves.

Motorista perdeu o controle do caminhão e acabou capotando (Foto: Reprodução | |Itamaraju Notícias)

