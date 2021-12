Casal é baleado em Santo Estevão e homem morre na hora

"Quero justiça. Pois meu filho não era envolvido com nada de errado para ser morto desta forma". O desabafo é do segurança Jorge Dias dos Santos, pai do comerciário Jocimar Santana Serra dos Santos, 25 anos, que foi assassinado com vários tiros no município de Santo Estevão (a 157 km de Salvador) no domingo, 27. O jovem, cujo corpo foi enterrado nesta segunfa-feira, 28, no Cemitério Jardim Celestial, residia em Feira de Santana, mas namorava uma adolescente de 17 anos na cidade vizinha. A namorada da vítima foi atingida na perna e está internada em um hospital de Salvador.

De acordo com informações de familiares, o jovem costumava passar o final de semana na cidade vizinha onde tinha familiares e, na noite de domingo, ele saiu de uma pizzaria com a namorada quando foi perseguido por um homem que estava em uma motocicleta. Ao chegar na casa da namorada, o desconhecido se aproximou e deflagrou vários tiros.

"Ele não deve ter percebido que estava sendo seguido. Meu filho morreu não sei nem porque, já que era uma pessoa pacata não gostava de confusão", disse Jorge Dias.

Jocimar teve morte instantânea, enquanto a namorada foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. João Borges de Cerqueira, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para uma unidade de saúde em Salvador. A família não informou o nome e nem o hospital onde ela está internada.

"Ele estava namorando esta menina há mais de um ano e só agora vem esta informação de que ela namorou um presidiário. Estamos chocados e assustados com este crime, pois ele nunca nos disse nada se recebia ameaças ou outra coisa", afirmou o pai.

A polícia de Santo Estevão informou que já tem um suspeito do crime, que seria um ex-namorado da adolescente e ex-presidiário. O nome do suspeito não foi informado.

O corpo de Jocimar foi necropsiado no Departamento de Polícia Técnica (DPT). "Não vamos sossegar enquanto não se faça justiça. Como uma pessoa desta está solta para tirar a vida de um inocente e acabar com uma família? Quantas vidas ele deverá tirar para que seja punido? A lei precisa mudar", destacou um tio do jovem, que preferiu não ser identificado.

