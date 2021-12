Casal é baleado durante assalto a mercadinho em Feira de Santana

Um casal foi baleado, na manhã desta quarta-feira, 4, durante um assalto no município de Feira de Santana (distante 116 km de Salvador). De acordo com informações do site Acorda Cidade, um mercadinho, localizado no bairro Irmã Dulce, foi assaltado e as vítimas, que são proprietárias, foram atingidas pelos tiros.

Segundo a polícia, o homem entregava o dinheiro aos assaltantes, quando foi alvejado por disparo de arma de fogo, que transfixou seu braço direito, atingindo de raspão a esposa. Eles foram socorridos e estão fora de risco.

Os suspeitos fugiram em direção à BR 324, sentido Salvador.

