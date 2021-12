Casal é assassinado em Conceição do Coité

Um comerciante e a mulher dele foram assassinados na madrugada desta segunda-feira, 3, em Conceição do Coité (a 210 quilômetros de Salvador). De acordo com o capitão Joilson Lessa, comandante da 4ª Companhia do 16º Batalhão da PM, Raimundo Ribeiro Silva e Marizete Carneiro Lopes Silva, foram mortos com disparos de arma de fogo por volta de 2 horas.

A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), já que há informações de que o comerciante tinha o hábito de sair de casa com dinheiro toda segunda-feira. De acordo com o capitão, a suspeita é que o criminoso aguardava as vítimas na porta de casa, já que não há sinais de arrombamento.

