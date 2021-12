Casal é assassinado em Barra do Jacuípe

Um homem e uma mulher foram assassinados na noite deste sábado, 2, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu no Conjunto Habitacional Caminho do Mar I, em Barra do Jacuípe.

De acordo com o boletim de homicídios da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as vítimas foram identificadas como Ana Maria Lima de Souza e Alexandre Pinheiro Silva da Silva, ambos 39 anos. A ocorrência foi registrada por volta das 21h50.

Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

