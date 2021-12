Casal é assassinado a tiros dentro de carro na Estrada das Barreiras

Um homem e uma mulher foram executados a tiros na Estrada das Barreiras, localizada no bairro do Cabula, em Salvador, em plena via pública, na tarde desta segunda-feira, 16. Conforme a PM, o barbeiro Marcos de Jesus Cunha, de 36 anos, e uma jovem, ainda não identificada, que aparentava ter 14 anos, estavam num Fiat Cronos, passando em frente a um posto de combustível, quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto, que atiraram e fugiram logo em seguida

As vítimas morreram na hora e uma das vias ficou bloqueada por cerca de 5 horas. Um morador que estava no local no momento do crime e preferiu não revelar seu nome contou o que presenciou. “Passaram os dois homens em uma moto preta e atiraram várias vezes. Foram cerca de dez tiros. Depois eles passaram aqui pela frente e foram embora, guardando a arma, como se nada tivesse acontecido”, comentou.

Para a PM, a suspeita inicial é a de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. “O que sabemos é que ele é morador da Sussuarana e, infelizmente, suspeito de envolvimento com o tráfico. Possivelmente, mais uma vítima do tráfico de drogas”, relatou o subcomandante Conceição, da 23º Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves).

Já familiares da esposa de Marcos, que não quiseram falar muito sobre o assunto, disseram acreditar que a segunda vítima seria uma suposta amante do barbeiro. Já a família da garota não foi encontrada no local.

Lágrimas e abraços​

Muito emocionados e ainda incrédulos com o acontecido, os familiares de Marcos não quiseram falar com a reportagem. Após a chegada da equipe de Serviço de Investigação em Local de Crime e o início da perícia, os parentes não conseguiram segurar o choro e se abraçaram.

Antes, eles estavam sendo ouvidos pela delegada Cristina Portugal, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa. “Estamos buscando informações para depois a delegada que assumirá o caso ouvir as possíveis testemunhas”, relatou.

