Casal é achado morto dentro do banheiro de casa em Irará

Pedro do Sacramento, de 53 anos, e Valdelice Barbosa Cerqueira, 49, foram encontrados dentro do banheiro de uma casa na zona rural de Irará (distante a 128 km de Salvador), na tarde do sábado, 8. O caso aconteceu na região da Fazenda Tapera Melão.

De acordo com site Acorda Cidade, a Polícia Militar (PM-BA) foi informada por moradores que o casal estava desaparecido há alguns dias e que a residência estava fechada, exalando um odor muito forte.

Equipes da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Irará) foram até o local, fizeram varreduras na parte externa, e, ao observar pelas frestas, visualizaram os corpos no banheiro do imóvel.

As vítimas apresentavam sinais de violência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana fez a remoção dos corpos.

Ainda conforme o Acorda Cidade, como a casa das vítimas estava revirada, a polícia suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). Um irmão de Valdelice informou que alguns objetos como TV de Led, um botijão de gás e três motocicletas foram levados. A Polícia Civil investigará o crime.

