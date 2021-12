Casal dono de mercados faz doação de alimentos para pessoas carentes

Há três anos que o casal Erica Barreto Almeida, de 34 anos, e Alysson Murilo Almeida, 37, adotaram a ação de ajudar pessoas carentes com doações de alimentos dos dois mercados que possuem no município de Luis Eduardo Magalhães (distante a 940 km de Salvador.

Mas foi há cerca de dois meses - quando resolveram disponibilizar prateleiras com comidas em frente aos estabelecimentos, situados nos bairros de Jardim das Acácias e Mimoso 1 - que as pessoas em situação de rua passaram a usufruir com mais frequência os alimentos oferecidos.

Alimentos ficam expostos para quem quiser ter acesso (Foto: Divulgação)

Mãe de dois filhos e à espera de mais um, Erica conta como tudo começou. "Era um desejo nosso que, quando comprássemos nossos mercados, iríamos ajudar a todos aqueles que chegassem pedindo ajuda. Adotamos a ideia de doar o máximo que a gente pudesse, ainda que não fosse muito, mas não deixaríamos sair de mãos vazias".

Um dos mercados é do ramo de verduras, legumes e frutas. O outro no seguimento de alimentos. Para o casal, a percepção de doar, em vez de deixar estragar, é essencial para contribuir com a melhoria do próximo."Vemos muitas pessoas catando e comendo coisas estragadas do lixo, principalmente crianças. É uma situação muito desumana. Alguns não têm o que comer em casa e se alimentam de doações".

Segundo Erica, a educação e consciência das pessoas que utilizam as doações das prateleiras são pontos que mais lhe chamam atenção. "Eles trazem os saquinhos e não pegam em exageros, levam apenas o necessário", contou.

