Casal de traficantes é preso por cultivar maconha em casa

O casal Manoel Messias da Silva, de 45 anos, e Marlúcia Sá Pereira, de 34 anos, foi preso na última sexta-feira, 8, por cultivar e vender maconha em sua casa, no Povoado Pedra do Menino, na zona rual de Glória, a 459 km da capital baiana.

No imóvel, policiais apreenderam 700 gramas de maconha distribuídos em duas sacolas, escondidas no quarto e na dispensa. De acordo com o delegado Marco Antônio Bacelar, titular da DT/Glória, Marlúcia confessou que ela e o companheiro chegavam a colher 10 quilos de maconha a cada plantio. Manoel já possui passagens pela polícia por tráfico.

Os dois foram autuados em flagrante e já estão no sistema prisional.

