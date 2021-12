Casal de idosos é resgatado pelo Graer após acidente na BA-093

O casal de idosos Maria das Graças da Silva, de 63 anos, e Arnaldo Batista da Silva, 60, precisou ser resgatado de helicóptero após um acidente na manhã desta terça-feira, 18, entre uma Kombi e um caminhão bi-trem, na rodovia BA-093.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles foram retirados do local pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e encaminhados ao Hospital do Subúrbio, em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O acidente aconteceu nas proximidades do município de Pojuca. Quatro pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Ainda de acordo com a SSP-BA, informações preliminares colhidas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), indicam que o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e colidido com a Kombi.

