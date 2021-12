Casal de colombianos é assassinado no sul da Bahia

Um casal de colombianos foi executado no distrito de Aritaguá, às margens da rodovia Ilhéus-Itacaré, no sul da Bahia, na noite da sexta-feira, 18. Andres Aluan Rey e Diana Paola Zuluaga trabalhavam com empréstimos na cidade de Ilhéus.

Segundo o Blog Agravo, após denúncias anônimas, policiais militares chegaram ao local do crime e encontraram indivíduos enterrando as vítimas. Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram um carro para trás.

De acordo com Juan Manuel, amigo das vítimas e responsável por registrar o seu desaparecimento na delegacia, o casal saiu de casa para encontrar um comerciante de Ilhéus, que iria efetuar um pagamento para os colombianos.

O veículo abandonado está em nome do pai do homem citado pelo amigo do casal. A delegada Andrea Oliveira, responsável pelo caso, informou que a polícia já está em busca dos suspeitos.

adblock ativo