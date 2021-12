Casal de assaltantes é preso com celulares roubados

Um casal foi preso no início da tarde desta quinta-feira, 15, após assaltar uma loja de celulares na cidade de Santo Estêvão, a 60 Km de Salvador, próximo a Feira de Santana. Com a dupla, foram apreendidos dezenas de celulares, um revólver calibre 38 com cinco munições e uma moto.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 65ª Companhia Independente da Polícia Miltar (CIPM/Feira de Santana) receberam a informação de que uma mulher loira e um homem com uma tatuagem no pescoço haviam assaltado uma loja na Praça 7 de Setembro, em Santo Estêvão, e fugido em uma moto.

A guarnição alcançou os acusados na cidade de Antônio Cardoso, a cerca de 22 Km de Santo Estêvão, onde eles já haviam cometido outro roubo, desta vez em um posto de combustível. O casal, que não teve a identidade divulgada pela PM, e todo o material apreendido foram apresentados no Complexo Policial de Sobradinho.

adblock ativo