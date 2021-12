Casal acusado de trocar filhas por bebida alcoólica é solto

Rozilda Freitas Santos, 32 anos, e Francisco de Jesus Santos, 34 anos, acusados de permitir o abuso sexual de três meninas, filhas da mulher e enteadas dele, em troca de bebidas alcóolicas, foram soltos nesta terça-feira, 25, em Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador. Dalmácio Freitas Souza, acusado de praticar o abuso, também já está em liberdade.

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher no município, Decimária Cardoso, que está investigando o caso, os suspeitos foram soltos porque não foi feita prisão em flagrante e não há provas concretas. "Foi feita a denúncia, mas ainda estamos averiguando se o caso é verdade", afirmou a delegada. "Os acusados só vão ser presos novamente caso sejam confirmadas as agressões e maus tratos", disse.

Ainda segundo a titular, as crianças, de 14, 11 e 10 anos, foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar para Casa de Acolhimento da Criança e Adolescente, em Vitória da Conquista.

Entenda o caso

Dalmácio, Rozilda e Francisco foram presos na última sexta-feira, 21, na Zona Rural de Vitória da Conquista, por policiais da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A prisão ocorreu após uma denúncia feita por meio do 190 da Polícia Militar. Um tio das crianças informou que Rozilda e Francisco, mãe e padrasto destas, permitiam que elas fossem abusadas por Dalmácio em troca de bebidas alcóolicas.

