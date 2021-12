Casal acusa guardas municipais de agressão durante Carnaval

Dois jovens acusam guardas municipais de agressão no pré-carnaval do Circuito Dodô, localizado no bairro da Barra, em Salvador . O caso teria acontecido nesta quarta-feira, 7, próximo ao camarote Oceania.

De acordo com Tamires Moreno, 22 anos, ela e o namorado, Vinicius Dória, 19, estavam no circuito quando foram abordados pelos guardas que estavam passando. Ela afirma que os servidores teriam agredido o namorado dela com socos e deram um tapa no rosto dela.

"Eles só queriam passar e começaram a bater no meu namorado sem motivo. A gente não fez nada. Quando eu pedi para eles pararem, um chegou e me deu um tapa no rosto. Nessa hora que eles pararam e saíram do local", relatou Thamires.

Guardas teriam agredido Vinicius com socos (Foto: Arquivo Pessoal)

Thamires registrou um Boletim de Ocorrência e alegou está sentindo muita dor no ouvido. O casal fez exame de corpo delito e prometeu denunciar o caso a Corregedoria da Guarda Municipal.

Em nota, assessoria da Guarda Municipal informou que as vítimas devem formalizar a queixa junto à ouvidoria do órgão, para que a Guarda Civil Municipal possa coletar informações e apurar o fato.

Casal registrou Boletim de Ocorrência após a agressão (Foto: Arquivo Pessoal)

*Sob supervisão da editora Paula Pitta.

