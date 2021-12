Casal acha dinheiro enrolado em conta na rua e faz pagamento

O que você faria se encontrasse uma quantia de R$ 220 na rua enrolada em uma conta a ser paga? O casal Cleiton Tavares e Geiza Matos, que mora em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, não titubeou e, mesmo sem localizar a dona do dinheiro imediatamente, foi a uma casa lotérica e pagou o tributo.

O caso aconteceu no último sábado, 4. Após o feito, Cleiton publicou a imagem da conta em seu perfil no Facebook, com o objetivo de achar a pessoa que havia perdido o dinheiro, e recebeu mais de 21 mil curtidas. A atitude do casal ganhou repercussão e recebeu mensagens de apoio dos internautas.

"Merece o respeito de todos. Vocês foram sensacionais", disse uma internauta. "Ainda existe gente honesta neste mundo, parabéns", escreveu outro.

Após a "campanha", o casal conseguiu encontrar a dona do dinheiro, que já havia perdido as esperanças e ficou bastante agradecida.

"Confesso que não esperávamos tanta manifestação, acreditem que jamais tivemos intenção de nos promover diante do fato. Espero em Deus que todos entendam que o mais importante neste momento é semear o espírito da honestidade nos nossos corações", ressaltou Cleiton em outra publicação.

