CASACOR Bahia 2019 abre espaço para visitação com ações sustentáveis

Com a temática "Planeta Casa", a 24 ª edição da CASACOR Bahia 2019 ocorre entre os dias 22 de outubro e 08 de dezembro, no bairro do Horto Florestal, em Salvador. O evento possui valores como sustentabilidade, tecnologia e afetividade, com o intuito de aproveitar o máximo de recursos, entre outras ações que visam minimizar o impacto ambiental

Este é o ano de estreia da CASACOR Bahia sob a direção de Carlos Amorim e, a partir desse evento, o empreendimento estará em atividade durante todo o ano com endereço e equipe técnica fixa.

A mostra terá 33 ambientes, incluindo uma Casa de Vidro dentro do Salvador Shopping e um apartamento decorado no Horto Florestal. “Teremos uma CASACOR à altura da confiança que nos foi depositada pelo mercado e da qualidade do design baiano”, assegura Amorim.

adblock ativo