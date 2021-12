Casa real de suspeito de matar professora será investigada

A Justiça deve expedir nos próximos dias um novo mandado de busca e apreensão tendo como alvo a casa do noivo da professora Ienata Pedreira Rios, 35 anos, assassinada no último dia 3, em Riachão do Jacuípe.

O engenheiro Cássio Fabrício Carneiro Almeida, 29, é o principal suspeito de cometer o crime. Ele está preso temporariamente até que os laudos periciais da cena do crime sejam concluídos. Segundo o delegado Sérgio de Araújo Vasconcelos, à frente do caso, a polícia tentou cumprir um primeiro mandado de busca e apreensão em um endereço informado por Cássio, em Dias D'Ávila.

O imóvel, entretanto, não era a casa onde ele alegou ter dormido na ocasião da morte de Ienata. "Era uma residência que estava em reforma. Mas já informamos o novo endereço à juíza e vamos atrás de mais elementos", detalhou Vasconcelos. De acordo com o delegado, a quem o engenheiro demonstrou "frieza" em depoimento, a investigação também inclui as quebras de sigilo telefônico do casal.

