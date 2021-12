Casa pega fogo e assusta moradores de Santo Amaro

Uma casa pegou fogo e por pouco não causou um estrago maior no bairro de Candolândia, nesta sexta-feira, 4, no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

De acordo com a 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o incêndio se iniciou na garagem de uma casa, por volta das 12h, e foi contido por vizinhos e policiais que invadiram o imóvel - já que o dono não estava em casa.

Ainda conforme a polícia, o desastre poderia ser maior, já que havia dois veículos dentro da garagem e o fogo poderia se alastrar para outros imóveis.

A brigada de incêndio da fábrica de papel e embalagens Penha foi solicitada para conter as chamas, mas se negou ir até o local.

Até o momento não há informações sobre o que pode ter causado o fogo. O dono da casa ainda não apareceu no bairro.

Um leitor do Portal A TARDE registrou o momento:

