Casa onde Glauber Rocha nasceu é colocada à venda

A casa onde nasceu o cineasta, ator e escritor baiano Glauber Rocha, em 14 de março de 1939, localizada na rua 2 de Julho, no centro de Vitória da Conquista, foi colocada à venda.

De acordo com Antonio Cotinguiba, corretor que está à frente das negociações, o imóvel com 1.380 metros está avaliado em R$ 4 milhões.

Glauber foi o primeiro filho de Adamastor Bráulio Silva Rocha e de Lúcia Mendes de Andrade Rocha e passou parte de sua infância na casa, antes de morar, em 1947, em Salvador.

Um dos integrantes mais importantes do Cinema Novo, iniciado na década de 60, ele dirigiu filmes como "Deus e o Diabo na Terra do Sol", "O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro", "Terra em Transe" e "Barravento".

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com a família do diretor, mas ninguém foi localizado para falar sobre a venda da casa.

A casa de 1.380 metros é vendido por R$ 4 milhões (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

