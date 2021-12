Casa de vítima de chacina em Feira é saqueada após crime

A casa da família assassinada em Feira de Santana, nesta quarta, 4, foi saqueada após o crime. Cinco pessoas - três crianças e duas adolescentes - morreram no incêndio. Segundo a polícia, o comerciante Gilson de Jesus Moura, 49 anos, pai de três vítimas, espalhou combustível nos corpos da mulher, dos filhos, da enteada e do filho dela e ateou fogo. Antes de fugir, ele trancou a casa para dificultar o socorro às vítimas.

Depois que os bombeiros apagaram as chamas, moradores da região começaram a pegar objetos que não foram destruídos pelo fogo. Mesmos abalados com a tragédia, parentes de Ana Cristina de Jesus Moura, mãe a avó das vítimas, tiveram que fazer a mudança da família para evitar a ação.

Sobreviventes

Cristina e a filha Ayla Daniele de Jesus Moura sobreviveram ao incêndio. Elas foram salvas por vizinhos, que conseguiram abrir a casa mesmo após Gilson ter fechado o imóvel. A mulher foi levada para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira, mas foi transferida com 70% do corpo queimado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

De acordo com o diretor do Clériston Andrade, José Carlos Pitangueira, apesar do quadro dele ser grave, Cristina estava consciente. A filha dela também foi tranferida para o HGE, a menina de 4 anos estava internada no Hospital da Criança. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Vítimas

Os irmãos de Ayla, Thaís de Jesus Moura, 13, Carlos Alexsandro de Jesus Moura, 8, Emile de Jesus Moura, 16 anos, e o filho dela Enzo, estavam em outro quarto quando Gilson espalhou combustível e ateou fogo. Em seguida, ele trancou o imóvel, impedindo a saída dos filhos, da enteada e do filho dela.

Vizinhos relataram que as crianças gritaram pedindo socorro e chegaram a ver Thaís na janela do quarto, pedindo para não morrer. Ela sentou com as pernas para fora da janela, mas não conseguiu sair por conta da grade.

Polícia

A prisão preventiva de Gilson foi decretada e a polícia procura por ele. Segundo o delegado Gustavo Coutinho, titulado do Departamento de Homicídios (DHPP) de Feira de Santana, o casal brigava por conta de ciúmes.

Gilson e Ana Cristina são irmãos de criação. Ele foi criado pelos pais de Ana Cristina, que chegaram a registrar Gilson como filho.

