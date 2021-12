Casa de César Borges na Ilha de Itaparica é alvo de assalto

A casa do ex-ministro e ex-governador da Bahia César Borges na Ilha de Itaparica foi alvo de assaltantes na tarde deste domingo, 25.

Segundo informações da polícia, quatro homens invadiram a residência, localizada no Condomínio Água Viva, e renderam os familiares de César Borges, que estavam na piscina.

Foram roubados joias, aparelhos celulares, dinheiro e outros objetos de valor. O ex-governador estava no interior da casa no momento do crime, mas não percebeu a ação dos criminosos.

Até o momento, a polícia ainda não conseguiu identificar nem capturar os assaltantes. Ninguém ficou ferido na ação.

adblock ativo