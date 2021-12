Casa Carnaval Salvador funciona gratuitamente nesta quarta

Completando um ano de existência, a Casa Carnaval Salvador começa, nesta quarta-feira, 13, das 11h às 19h, uma nova exposição com ampliação do acervo exibido. Neste primeiro dia a entrada será gratuita.

A exposição é composta por quatro vídeos, sendo um deles um curta metragem sobre os “Irmãos Macêdo” e outro sobre Moraes Moreira, considerado o primeiro cantor de trio elétrico.

Além disso, algumas novidades em relação a produções que destacam a estética dos carros de trio, a história do Carnaval, a obra de Riachão, além dos depoimentos e histórias de Orlando Tapajós e análises dos pesquisadores Paulo Miguez e Milton Moura estarão a disposição do público.

O espaço é fica na praça Ramos de Queirós, no Centro, ao lado da Catedral Basílica, em um imóvel conhecido anteriormente como a Casa do Fronstispício, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), existe a possibilidade de filas no local, já que cada sala tem capacidade para 45 pessoas.

