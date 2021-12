Casa abandonada pega fogo em Barreiras

Um casa abandonada pegou fogo, durante a madrugada desta segunda-feira, 17, na Vila dos Funcionários, em Barreiras, no Extremo Oeste da Bahia.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Estado informou que havia muito material inflamável na residência, como roupas, papelões, entre outros, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas.

Uma equipe do 17º Grupamento de Bombeiros (GBM) foi ao local e conseguiu apagar o fogo, evitando que as chamas atingissem as casas vizinhas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

