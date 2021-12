Cartórios fazem plantão no último fim de semana para cadastrar biometria

Perto do prazo final para o recadastramento biométrico, 15 cartórios eleitorais da Bahia funcionarão em regime de plantão neste final de semana (27 e 28). Os eleitores têm até esta quarta, 31, para cadastrar a biometria. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), o prazo não será prorrogado.

Confira o esquema especial de atendimento na sua cidade

O órgão também atendeu os eleitores no útimo domingo, 21, e o movimento foi intenso na sede do Tribunal Regional Eleitoral - Seção Bahia - (TRE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

>>Vaga para recadastramento biométrico é vendida por R$ 10 na internet

>>Crianças trabalham em fila na sede do TRE-BA

Conforme o TRE-BA, o plantão no fim de semana tem o objetivo de oferecer mais oportunidades de atendimento ao eleitor que ainda não realizou o procedimento. Números divulgados pela assessoria de comunicação do órgão dão conta que, até esta sexta-feira, 26, dos 2.109.985 eleitores de Salvador, 1.343.437 (66,61%) têm a digital cadastrada.

Além da capital baiana, as cidades de Aracatu, Barreiras, Brumado, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Ipirá, Jequié, Juazeiro, Malhada de Pedras, Serrinha, Biritinga e Barrocas confirmaram o atendimento especial.

Ainda de acordo com o TRE-BA, todo eleitor tem direito à dispensa no serviço para a realização do procedimento eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral (artigo 48) o empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo salarial, para realizar qualquer espécie de alistamento eleitoral.

