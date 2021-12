Cartões e cheques são apreendidos com ciganos em Macajuba

Uma ação policial apreendeu cartões e promissoras com ciganos acusados de porte ilegal de armas, agiotagem, estelionato e homicídios, no início da manhã desta quinta-feira, 19, no povoado de Nova Cru, em Macajuba (distante 289 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos emprestavam dinheiro a juros altos e ficavam com os cartões das vítimas para realizar saques como pagamentos das parcelas dos empréstimos. “Iniciamos a investigação após o homicídio de dois ciganos, em 2016”, contou o delegado Almir Bispo da Silva Góes, titular da Delegacia Territorial de Macajuba.

Nos imóveis dos investigados foram encontrados promissórias, cartões de banco e de benefícios sociais, cheques em nome de diferentes pessoas, um revólver calibre 38 e munições. Além disso, uma rinha de apostas também foi desarticulada e vários animais resgatados.

Todo material apreendido durante a ação de cumprimento de mandado de busca e apreensão foi encaminhado para a DT de Macajuba, onde a prisão foi registrada.

