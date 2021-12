Cartão garante prioridade de idosos em estacionamentos

O cartão que dá prioridade a idosos em vagas de estacionamento foi lançado na sexta-feira, 2. O documento será disponibilizado nas cidades onde o trânsito ainda não foi municipalizado pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Gratuito, ele será entregue em casa e deve ser colocado sobre o painel do veículo, com frente voltada para cima.

O documento garante aos maiores de 60 anos o estacionamento em vagas públicas reservadas exclusivamente a pessoas idosas. A medida atende ao que determina a lei federal 10.741, que dispõe sobre as vagas especiais.

Os municípios ou idosos interessados devem fazer o cadastro no site do órgão. No interior do estado, as pessoas também podem se dirigir à unidade do Detran para preencher o formulário que dará acesso à credencial.

A Transalvaldor, na capital baiana, já emite um cartão com a mesma função, também gratuito, mas o mesmo não acontece nas cidades do interior.

Apesar de, por enquanto, o Dentran só fornecer o cartão para cidades onde o trânsito ainda não foi municipalizado - situação encontrada em 365 dos 417 cidades da Bahia -, o órgão pretende assinar convênios para assumir a distribuição do cartão nas 52 cidades restantes.

adblock ativo