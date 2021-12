Carros são incediados em frente à delegacia na Bahia

Carros aprendidos que estavam em frente à delegacia da Polícia Civil de Piripá (a 611 quilômetros de Salvador) foram incendiados na noite do último domingo, 31.

Um carro pipa foi usado para controlar o fogo. Moradores da cidade ajudaram na ação que debelou as chamas. Os veículos já estavam há dois anos no local.

Outros 15 carros não atingidos pelas chamas ainda continuam em frente à sede da delegacia. A autoria do crime é desconhecida. As informações são do Blog do Anderson.

