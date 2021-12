Carros da Prefeitura de Porto Seguro estão virando sucata

Estão virando sucata no aterro sanitário de Porto Seguro, a 709 km de Salvador, no extremo sul da Bahia, quatro veículos que foram comprados entre 2002 e 2003 pelos governos federal e estadual e repassados à prefeitura local. Os carros deveriam ser usados em serviços da Secretaria Municipal da Saúde. Há pouco mais de um ano, os mesmos veículos estavam na garagem do Hospital Municipal, como foi denunciado por TARDE. Após a denúncia, a prefeitura levou os veículos para o aterro com a justificativa de que eles estariam mais seguros.





