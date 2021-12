Carro vira após ser atingido por caminhão-baú em Feira

Um caminhão-baú perdeu o freio ao passar pela Avenida de Canal, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), e colidiu em seguida em um veículo Ford Fiesta. O acidente foi na manhã desta segunda-feira, 24. Com o impacto, o carro de passeio virou. Apesar do susto, Pedro Alves Cerqueira, motorista do Fiesta, não ficou ferido, assim como o condutor do caminhão.

“Eu estava parado na sinaleira e o caminhão faltou freio, bateu na lateral do meu veículo, que virou comigo dentro, mas graças a Deus estou bem. Pensei que ia morrer quando vi a situação, mas não tive nada”, afirmou Cerqueira, ao site Acorda Cidade. Agentes da Superintendência de Trânsito de Feira estão no local.

De acordo com o motorista, o automóvel está no seguro

Agentes da Superintendência de Trânsito da cidade foram ao local

