Carro tem teto arrancado e duas pessoas ficam feridas em acidente

Duas pessoas ficaram feridas durante uma colisão entre um carro e uma carreta. O acidente aconteceu na BR-252, próximo ao povoado de Cerradão, em Barreiras (a 862 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog do Sigi Vilares, o motorista, um policial militar seguia em direção ao município de Luiz Eduardo Magalhães, quando tentou ultrapassar uma carreta. Contudo, o veículo de grande porte também realizava uma ultrapassagem no momento e dois automóveis colidiram.

Por conta do impacto, o carro de passeio teve o teto arrancado. O policial e o seu acompanhante ficaram feridos. Ambos, que não tiveram os nomes revelados, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Médico de urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O condutor da carreta fugiu do local.

