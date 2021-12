Carro roubado no Espirito Santo é apreendido na BR-110

Um carro roubado em junho no município de Vila Velha (ES), foi recuperado na noite desta sexta-feira, 9, na BR-110. O flagrante ocorreu no km 3 da rodovia, na altura do município Paulo Afonso (a 475 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes puderam observar que as placas haviam sido trocadas por outras clonadas de um carro similar e que haviam adulterações nos registro indicadores. Os policiais confirmaram se tratar de um carro furtado após uma consulta no sistema de dados.

Além disto, o motorista, não apresentou nenhum Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo (CRLV). O homem de 28 anos alegou que comprou o automóvel em setembro deste ano na capital do Espirito Santo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paulo Afonso.

