Carro roubado em São Paulo é recuperado em Planalto

Um veiculo furtado há cerca de seis anos no estado de São Paulo foi recuperado no interior da Bahia na tarde desta quinta-feira, 1º. O flagrante ocorreu no KM 777, na BR-116, em Planalto (a 471 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, um VW/Voyage, estava sendo conduzido por um homem de 64 anos que alegou não possuir Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Durante a fiscalização nos registros identificadores por meio dos sistemas, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado em dezembro de 2012 na capital do estado de São Paulo. Além disso, as placas haviam originais foram trocadas por placas clonadas.

O condutor do veículo declarou que conseguiu o carro com um de seus netos. Ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil em Planalto.

adblock ativo