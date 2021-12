Carro roubado em Salvador é recuperado na Chapada Diamantina

Um Fiat/Strada que tinha sido roubado em Salvador foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde do último sábado, 3. Segundo informações divulgadas na manhã desta segunda, 5, o flagrante aconteceu por volta das 15h20, no km 166 da BR-242, trecho do município de Itaberaba (a 287 quilômetros de Salvador).

De acordo com a polícia, o veículo foi recuperado depois que policiais deram ordem de parada ao condutor do carro, que acabou fugindo. Uma viatura da PRF encontrou o automóvel, momentos depois, abandonada pelo suspeito.

Após verificação minuciosa, foi identificado que as placas eram clonadas de um Strada semelhante. As placas originais - OUN 7800 - possuem registro de roubo em maio deste ano. O veículo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária da região. Posteriormente, será devolvido ao verdadeiro dono.

