Carro roubado em Salvador é recuperado em Santo Estevão

Um veículo modelo Corolla foi recuperado na cidade de Santo Estevão (a 155 quilômetros de Salvador). O carro foi levado durante um assalto no Caminho das Árvores, em Salvador, no último dia 16.

As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 20, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mas o veículo foi encontrado no sábado, 18, durante a Operação Santa Helena.

Deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), a ação aconteceu na capital baiana e nos municípios de Santo Estevão e Feira de Santana. Na operação, foi localizado um desmanche e os policiais encontraram várias peças de diferentes automóveis em um estabelecimento que pertence aos suspeitos de roubar o Corolla.

Ainda segundo a polícia, Gilvana Araújo do Amor Divino, 49 anos, foi presa com duas motocicletas que possuem os chassis adulterados. A suspeita foi autuada e os demais suspeitos identificados no caso estão sendo procurados.

adblock ativo