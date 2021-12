Carro roubado em Salvador é recuperado 12 anos depois em Eunápolis

Um carro que havia sido roubado há 12 anos foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no domingo, 22, no KM 720 da BR-101, trecho do município de Eunápolis (distante 662 km de Salvador). Além disso, um homem foi preso em flagrante por receptação.

Conforme a PRF, o veículo, um GM/Corsa Hatch ano 2006, foi abordado durante uma fiscalização no trecho. Foram solicitados os documentos do veículo e do condutor, quando em uma verificação no automóvel e após consulta ao sistema da polícia, os agentes federais observaram se tratar na realidade de um carro, com registro de furto datada de junho/2007, em Salvador.

O suspeito, um homem, de 37 anos, foi encaminhado junto com o veículo, à delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos legais e formalização do flagrante por crime de receptação.

Sistema Sinal

Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

adblock ativo