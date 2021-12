Carro roubado em Brasília é recuperado na BR-116; dois homens são presos

Um veículo Honda/City foi aprendido na noite desta segunda-feira, 19, durante uma fiscalização na BR-116, no km 677, em Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem, os agentes verificaram que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) mostrado pelo motorista era de origem duvidosa. Ao averiguarem no sistema foi confirmado que o carro possuía registro de roubo de 2016.

Ainda conforme a polícia, as placas do carro foram trocadas por placas clonadas, sendo que as originais do Honda/City também possuía ocorrência de roubo registrada em outubro de 2015, em Brasília (DF).

O motorista alegou que o automóvel pertencia ao tio, que estava como passageiro na viagem. O suposto proprietário, por sua vez, declarou que o carro foi lhe dado como pagamento por um serviço com trio elétrico realizado em cidades de estado de Goias.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local, assim como o carro e o documento apresentado.

