Carro roubado é recuperado após troca de tiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado, após uma perseguição a suspeitos nesta quarta-feira, 28. Os indivíduos tentavam fugir da fiscalização e reagiram com tiros contra os policiais. Os suspeitos estavam a bordo de um Ford/Fiesta, no KM 114 da BR 407, no município do Senhor do Bonfim (BA), distante de Salvador 375 km.



Segundo a PRF, ao notar que iria ser abordado pelos policiais na rodovia, o condutor realizou uma manobra de retorno e os bandidos deflagraram tiros contra os agentes, que iniciaram a perseguição do veículo em fuga. Os suspeitos abandonaram o veículo após uma colisão com um caminhão e conseguiram fugir por um matagal.



A equipe da PRF fez buscas com o intuito de encontrar os suspeitos, mas até o momento não foram localizados. Foi realizada a averiguação no veículo, e foi constatado que a placa de identificação não correspondia com seu chassi. Após consulta no banco de dados, foi identificado o carro original, com registro de roubo no dia 09/08/2016, em Petrolina/PE.



O veículo roubado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim.

