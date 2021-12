Carro roubado é encontrado estacionado em Ribeira do Pombal

Um veículo roubado foi encontrado estacionado na noite desta quarta-feira, 21, no KM-185 da BR-110, na cidade de Ribeira do Pombal (a 289 quilômetros de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel foi encontrado por volta das 20h através de uma denúncia. O carro, modelo Fiat/Palio Wk Adven, com placa JRH-2874, possui registro de roubo. A PRF não deu mais detalhes sobre o roubo do veículo.

Além disso, no interior do carro também foi encontrado duas munições calibre.38. O automóvel foi encaminhado a delegacia de Ribeira do Pombal.

