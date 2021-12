Carro roubado capota em Eunápolis; condutor não é encontrado

Um carro capotou no início da tarde desta segunda-feira, 21, na cidade de Eunápolis (distante a 643 km de Salvador). O acidente aconteceu por volta das 14h, na Estrada da Colônia, próximo ao Centro da cidade. Nenhuma pessoa foi encontrada no local do acidente. A polícia também não sabe quantas pessoas estavam no veículo no momento do capotamento. A suspeita é de que o carro (um Gol, placa NTS-1721) tenha sido abandonado, já que, segundo os investigadores, é roubado.

De acordo com informações levantadas pela polícia, o veículo tinha sido tomado de assalto no bairro Campinho, na cidade de Porto Seguro, no último sábado, 19, por dois homens armados.

No local do acidente, havia marca de frenagem. A polícia suspeita que o motorista estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. Dentro do carro, havia marcas de sangue. O carro foi levado para perícia. O motorista e outros possíveis ocupantes do carro estão sendo procurados.

