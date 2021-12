Carro pega fogo no pátio de posto de combustível em Itabela

Frentistas e clientes de um posto de combustível, no centro do município de Itabela (553km de Salvador), tomaram um susto na tarde desta sexta-feira, 13. Um veiculo modelo Chevrolet Cruze pegou fogo nos fundos do estabelecimento, onde estava estacionado.

Funcionários e populares até tentaram controlar as chamas com extintores de incêndio, mas, após o fogo se alastrar, ficaram com medo de uma possível explosão e acabaram se afastando.

As causas do incêndio estão sendo investigadas. O carro ficou todo destruído, mas ninguém se feriu.

