Carro pega fogo em garagem e destrói casa em Eunápolis

Uma casa foi destruída na madrugada desta segunda-feira, 1º, após um carro que estava na garagem pegar fogo. O caso aconteceu no município de Eunápolis, a 671 km de Salvador.

Dentro do imóvel, estavam os moradores Edivaldo da Cruz e Romilda Almeida, além de duas crianças, mas ninguém ficou ferido. De acordo com a vizinha Zete Cardoso, o casal foi socorrido por moradores da região. "Só não foi pior porque os vizinhos se uniram para apagar o fogo", conta.

O carro, todos os móveis e objetos da casa ficaram destruídos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, segundo moradores, as equipes só chegaram ao local três horas depois, quando a chama já havia sido apagada. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

