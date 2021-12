Carro invade três casas e mata mãe e filho em Alagoinhas

Uma mulher e seu filho morreram atropelados na noite deste domingo, 1º, em Alagoinhas (a 119 km de Salvador). Maria Helena Cruz Santos, 41, e Mateus Santos Lima, de 4 anos, foram atingidos pelo Fiat Uno dirigido por Ronaldo Leal Ribeiro, de 31.

De acordo com testemunhas, Ronaldo dirigia em alta velocidade, quando perdeu o controle do carro, atropelou Mateus e depois invadiu três imóveis. Maria foi atingida dentro de casa.

No choque, uma estaca de madeira perfurou o corpo de Ronaldo, que ficou preso dentro do veículo. Edvan Oliveira Ribeiro, 36, e Jailson Sena Cruz, 19, que estavam no automóvel, também ficaram feridos. Os três foram levados para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, mas o motorista foi transferido para uma unidade de saúde de Salvador.

Ronaldo foi autuado em flagrante por homicídio doloso, já que, de acordo com o delegado plantonista José Carvalho Guimarães, ele estava alcoolizado.

Moradores do bairro Mangalô, onde o acidente aconteceu, protestaram na manhã desta segunda-feira, 2, pedindo a instalação de quebra-molas no local.

